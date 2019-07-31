За даними Кримської правозахисної групи, в Криму за період окупації порушено не менше ніж 11 справ за ч. 2 ст. 208 КК РФ (Участь у незаконному збройному формуванні). Причиною кримінального переслідування кримчан як мінімум у семи випадках стала їхня, за версією російського слідства, участь у «Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджіхана».

Три особи на цей час вже позбавлені волі, передає

Один з них – мешканець Ленінського району Криму 24-річний Февзі Саганджі – 23 січня 2019 року був засуджений до 10 років і 6 місяців позбавлення волі із відбуванням у колонії суворого режиму. Чоловіка визнали «винним в участі у діяльності незаконного збройного об’єднання на території України».

Ще 8 осіб, звинувачуваних за ст. 208 КК РФ, оголошено у розшук: вже ухвалено рішення кримських «судів» про утримання їх під вартою у разі затримання. Як-от, 12 липня 2019 року «Київський районний суд» Сімферополя заочно обрав запобіжний захід у формі взяття під варту (з моменту затримання її на території Росії або у разі екстрадиції до РФ) для української журналістки кримськотатарського каналу АТР Гульсум Халілової. «Верховний суд» Криму 1 серпня залишив чинним це рішення. Журналістці окупаційна влада Криму також інкримінує участь у «Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджіхана».

За інформацією Кримської правозахисної групи, ще до двох кримських татар приходили з обшуками через їхню ймовірну участь у цьому батальйоні, але поки що немає точної інформації щодо ухвалення яких-небудь постанов «судів» щодо них.

Аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов пояснює, як саме окупаційна влада обґрунтовує переслідування кримчан за участь у добровольчому батальйоні на території України.

«Офіційним приводом для переслідування звинувачуваних в Криму за ч. 2 ст. 208 КК РФ є те, що вони не з’явилися добровільно до силових структур РФ та не заявили про свою участь у “Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджіхана”. Оголошеним слідством доказом діяльності батальйону проти інтересів РФ є інформація ЗМІ, що метою створення батальйону була деокупація Криму», – розповів Сєров.

«Беручи до уваги те, що причиною переслідування є членство в організації, яка має своєю метою деокупацію Криму й не бере участі у збройному конфлікті чи в інших військових діях, переслідування за участь у батальйоні імені Номана Челебіджіхана можна трактувати як політично умотивоване», – пояснив правозахисник.