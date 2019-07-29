Более 20 самолетов и вертолетов ЮВО задействовано в двусторонних ротных тактических учениях

20:49 08.08.2019   Россия

Более 20 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) ежедневно задействовано в проведении двусторонних ротных тактических учений на территории общевойсковых полигонов 49-й общевойсковой армии ЮВО.

Экипажи армейской и оперативно-тактической авиации выполняют учебно-боевые задачи в едином замысле командиров ротных тактических групп мотострелковых соединений, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Применение авиации организовано с целью обеспечения воздушного прикрытия общевойсковых подразделений, а также для ведения воздушной разведки и нанесения ракетно-бомбовых ударов по критически-важным объектам в ходе учебного боя.

Координацию действий боевых летчиков обеспечивают передовые авиационные наводчики, входящие в состав полевых командных пунктов общевойсковых подразделений, действующие в единой системе разведывательно-ударных контуров. Наведение авиационных ударов на цель также выполняют войсковые разведчики, используя комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец-ВР».

Согласно общему замыслу, в каждом учении две ротные тактические группы действуют друг против друга. Командиры демонстрируют способности нестандартных решений и нешаблонных тактических действий при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

Двусторонние ротные тактические учения в соединениях и воинских частях 49 армии ЮВО продлятся до середины сентября. Ежедневно в них принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и задействовано более 400 единиц военной техники.



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