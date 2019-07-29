У военнослужащих морского инженерного полка Черноморского флота начался полевой выход
|18:57 08.08.2019
|Россия
Подразделения морского инженерного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота в ходе очередного этапа летнего периода обучения совершили марш и осуществили развертывание полевого лагеря на полигоне боевой подготовки Опук, где приступили к отработке задач боевой подготовки.
В ходе полевого выхода военнослужащие отработают обязательные элементы, свойственные различным подразделениям полка, в том числе минирование, разминирование побережья и постановку заграждений в береговой полосе с использованием плавающих транспортеров (ПТС) в ходе создания рубежей противодесантной обороны, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, личный состав выполнит комплекс учебных задач по водолазной подготовке, организации обеспечения водой сил в полевых условиях, а также охрану и оборону лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника.
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