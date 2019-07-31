В рамках отработки задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем» экипаж малого противолодочного корабля ЧФ РФ «Муромец» отработал артиллерийские стрельбы по воздушной цели.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот 2017.

«На переходе морем МПК провёл учение по противовоздушной обороне с морской авиацией флота. В качестве условного противника для корабля выступил самолёт Су-24, который отработал заход на боевой курс для применения авиационных средств поражения», - говорится в сообщении.

На выходе в море моряки отработали комплекс мероприятий по организации противовоздушной обороны корабля: обнаружили, сопроводили и уничтожили воздушные цели условного противника из артиллерийских установок корабля, с постановкой радиоэлектронных помех ближнего рубежа. Экипаж также провел учения по противодиверсионной обороне корабля на незащищённом рейде.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.

Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также в морских полигонах