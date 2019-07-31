США обеспокоены фактами открытия уголовных дел оккупантами против крымчан из-за нежелания служить в армии РФ

16:39 08.08.2019   Крым

Посольство США в Украине высказало обеспокоенность по поводу действий оккупантов в Крыму: подконтрольные России структуры открыли уголовные дела на молодых крымчан призывного возраста из-за уклонения от службы в российских вооруженных силах.

«Мы очень обеспокоены недавними сообщениями о том, что Россия осуждает жителей Крыма за уклонение от призыва в ряды вооруженных сил России. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», - говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter, передает Флот 2017.

Ранее мы отмечали, что с начала 2019 года оккупантами возбуждено 20 новых уголовных дел за уклонение от воинской службы в ВС РФ по статье 328 УК РФ. По 17 делам уже вынесены приговоры, а 3 - находятся на рассмотрении. По информации правозащитников, в июле было вынесено 5 приговоров «уклонистам». Всего таких дел за время оккупации в отношении крымчан открыто минимум 69.

Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

Но оккупанты, начиная с 2014 года призвали в российскую армию около 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь. В ходе весенней призывной кампания было призвано на воинскую службу 600 севастопольцев и 2800 крымчан.



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