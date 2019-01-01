Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию

18:17 08.08.2019   Азербайджан

Азербайджан экспортировал 769,90 миллиона кубических метров газа в Турцию в мае 2019 года, что на 28,04 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (601,30 миллиона кубических метров).

Об этом пишет Trend со ссылкой на отчет, размещенный на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Доля страны в импорте газа в Турцию в мае 2019 года составила 28,72 процента, против 19,98 процента в мае 2018 года, говорится в отчете.

Согласно отчету, в мае 2019 года Турция импортировала 2,81 миллиарда кубометров газа, из которого 2,207 миллиарда кубометров пришлось на долю трубопроводного газа, а 473,19 миллиона – сжиженного природного газа (СПГ).

Для сравнения, в мае 2018 года Турция импортировала 3,008 миллиарда кубометров газа, из которых 2,454 миллиарда кубометров пришлось на долю трубопроводного газа, а 554,63 миллиона – СПГ.

Отметим, что Турция импортирует газ из Азербайджана по Южно-Кавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). У Турции контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз».

 



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