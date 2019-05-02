Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі.

Про це повідомляє кореспондент ТСН, передає УНІАН.

Зеленський вручив Варфоломію букет квітів, також їх сфотографували для протоколу.

В даний час між сторонами триває закрита зустріч.

За інформацією ТСН, Вселенський патріархат готував заяву, але невідомо, чи буде її зачитано. Зазначимо, що візит відбувається на тлі оголошення почесним патріархом ПЦУ Філаретом про відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

Як повідомлялося раніше, почесний патріарх Православної церкви України Філарет звернувся до президента України Володимиру Зеленському та Організації з безпеки і співробітництва в Європі через ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату.

На думку почесного патріарха Філарета, прихожан УПЦ КП «фактично силою змушують належати до іншої конфесії – Православної церкви України».



