Бывшую дачу Брежнева в аннексированном Крыму продали за 1,2 млрд рублей
|15:57 08.08.2019
|Крым
Продана бывшая брежневская госдача N1 в Нижней Ореанде на юге Крыма, которая была национализирована после аннексии полуострова.
"(Объект - ИФ) продан за 1,2 млрд рублей", - сообщила "министр имущественных и земельных отношений" Анна Анюхина в среду журналистам, передает Интерфакс.
По ее словам, объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила.
О планах продать бывшую госдачу стало известно в марте. Сообщалось, что средства от продажи - 1 млрд рублей - учтены в доходах бюджета аннексированного Крыма на 2019 год.
Президентская госдача N1 была построена в 1955 году для Никиты Хрущева, и затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
В годы президентства на Украине Леонида Кучмы госдача была передана из ведения Верховной рады на баланс государственной налоговой администрации страны и стала называться пансионатом "Глициния".
Весной 2014 года "Глицинию" национализировали постановлением "Госсовета" аннексированного Крыма.
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