Минобороны Болгарии направило четырем зарубежным компаниям запросы о предложениях в рамках тендера на поставку боевых бронированных машин для Сухопутных войск страны.

Как уточняет ЦАМТО, приглашения к участию в тендере направлены компаниям ARTEC GmbH (совместное предприятие немецких Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann), Patria (Финляндия), NEXTER Group (Франция) и General Dynamics Land System – MOWAG (Швейцария). Заинтересованные претенденты должны представить свои предложения до 31 октября 2019 года, передает военное.рф.



Работа межведомственной рабочей группы по оценке предложений и выбору подрядчика в рамках инвестиционного проекта должна завершиться не позднее 20 декабря 2019 года. К этому сроку отчет предоставят министру обороны Болгарии Красимиру Каракачанову.



В мае 2018 года правительство Болгарии одобрило приобретение 150 новых боевых бронированных машин для оснащения трех батальонных боевых групп механизированной бригады. Бюджет программы поставки ББМ составит 1,464 млрд левов (836,6 млн. долларов). Планы предусматривают поставку 90 БМП и 60 специальных и вспомогательных машин (120-мм самоходные минометы, машины управления и санитарные машины), дополнительного оборудования, а также обучение личного состава.



Срок реализации проекта составит 12 лет.



Запрос о предложениях на поставку новых бронемашин первоначально планировалось опубликовать в конце 2018 года. В феврале 2019 года появилась информация, что Минобороны Болгарии перенесло тендер на более поздний срок, поскольку не смогло достичь согласованной позиции по ряду ключевых требований к ТТХ новых ББМ.