Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин

15:17 08.08.2019   Болгария

Минобороны Болгарии направило четырем зарубежным компаниям запросы о предложениях в рамках тендера на поставку боевых бронированных машин для Сухопутных войск страны.

Как уточняет ЦАМТО, приглашения к участию в тендере направлены компаниям ARTEC GmbH (совместное предприятие немецких Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann), Patria (Финляндия), NEXTER Group (Франция) и General Dynamics Land System – MOWAG (Швейцария). Заинтересованные претенденты должны представить свои предложения до 31 октября 2019 года, передает военное.рф.

Работа межведомственной рабочей группы по оценке предложений и выбору подрядчика в рамках инвестиционного проекта должна завершиться не позднее 20 декабря 2019 года. К этому сроку отчет предоставят министру обороны Болгарии Красимиру Каракачанову. 

В мае 2018 года правительство Болгарии одобрило приобретение 150 новых боевых бронированных машин для оснащения трех батальонных боевых групп механизированной бригады. Бюджет программы поставки ББМ составит 1,464 млрд левов (836,6 млн. долларов). Планы предусматривают поставку 90 БМП и 60 специальных и вспомогательных машин (120-мм самоходные минометы, машины управления и санитарные машины), дополнительного оборудования, а также обучение личного состава. 

Срок реализации проекта составит 12 лет. 

Запрос о предложениях на поставку новых бронемашин первоначально планировалось опубликовать в конце 2018 года. В феврале 2019 года появилась информация, что Минобороны Болгарии перенесло тендер на более поздний срок, поскольку не смогло достичь согласованной позиции по ряду ключевых требований к ТТХ новых ББМ.



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
18:20 07.08.2019
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
09:20 07.08.2019
Болгарія купить у країн ЄС 150 одиниць бронетехніки
19:00 05.08.2019
Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
Всі новини країни
Греция Греция
11:57 08.08.2019
Ізраїль, Кіпр і Греція обговорили проєкт постачання газу в ЄС
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:57 08.08.2019
В Грузии приспустили государственные флаги в знак 11-й годовщины агрессии РФ
18:50 07.08.2019
ЮВО: Впервые на российской военной базе в Абхазии откроют военно-патриотический лагерь для юнармейцев
17:40 07.08.2019
В июле 2019 года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше от туризма, чем в прошлом году
14:40 07.08.2019
ЮВО: Расчеты ЗРК российской военной базы из Абхазии выполнят боевые пуски ракет
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
09:59 06.08.2019
Молдавські демократи поскаржилися Заходу, що їх "оголосили поза законом"
Всі новини країни
Россия Россия
12:58 08.08.2019
Армія РФ облаштувала вертолітну базу на острові поблизу Фінляндії та Естонії
20:40 07.08.2019
Импортозамещение: ВПК России решил создать собственную броневую сталь
20:00 07.08.2019
В России в несколько раз выросла преступность среди силовиков
17:10 07.08.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ провели межвидовые учения по борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
09:41 08.08.2019
США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб
20:20 07.08.2019
США завершили поставку Турции военно-транспортных вертолетов "Чинук" / Фото
20:10 07.08.2019
Другий турецький корабель почав бурові роботи біля Кіпру
Всі новини країни
Украина Украина
15:57 08.08.2019
Бывшую дачу Брежнева в аннексированном Крыму продали за 1,2 млрд рублей
15:37 08.08.2019
Госзаказ по автотрассам в аннексированном Крыму на 2020-24гг отдадут московскому "Центродорстрою"
14:47 08.08.2019
У Маріуполі попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями
14:27 08.08.2019
Посольство США зробило заяву щодо погіршення стану Балуха та Бекірова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд