У Маріуполі військові та волонтери попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями.



Про це у Facebook повідомив священник Української православної церкви Любомир Кащій, передає Главком.



«7 серпня в Кальміуському морзі попрощалися із загиблими морськими піхотинцями», - написав він.



Водночас священник вважає, що прощання з героями «повинно було відбутися на площі Свободи, і мав бути офіційно оголошений День жалоби з приспущеними прапорами»



«Шкода, що мешканці Маріуполя не мали можливості подякувати своїм захисникам і провести їх в останню дорогу», - підкреслив Любомир Кащій.



Нагадаємо, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.



Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.



Як відомо,7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.



Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.



6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.



«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.



Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.



Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області.