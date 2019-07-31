Посольство США зробило заяву щодо погіршення стану Балуха та Бекірова
|14:27 08.08.2019
|Крым
У Посольстві США в Україні висловили стурбованість через повідомлення про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова.
Про це йдеться в заяві Посольства, оприлюдненій в Twitter, передає УНН.
“Ми глибоко стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова. Росія повинна негайно звільнити Балуха, Бекірова та всіх українських політичних в’язнів”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше адвокат Ольга Дінзе повідомила, що в ув’язненого в Росії кримського активіста Володимира Балуха в колонії погіршився стан здоров’я, але діагноз йому досі не поставили.
Крім того, сьогодні Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що подальше утримання у місці несвободи, недопуск незалежного лікаря, відсутність адекватного лікування, ймовірне транспортування до Красноперекопська можуть мати фатальні наслідки для життя тяжкохворого громадянина України Едема Бекірова.
Ще на цю тему:
США обеспокоены фактами открытия уголовных дел оккупантами против крымчан из-за нежелания служить в армии РФ
Госзаказ по автотрассам в аннексированном Крыму на 2020-24гг отдадут московскому "Центродорстрою"
МЗС Німеччини рекомендує німцям утриматися від відвідування окупованого Донбасу та Криму
Президент утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики
Зеленський: Спільними діями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні на свою користь
Джемилев: «Нет ничего важнее освобождения Крыма»
СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання, яке займалось контрабандою наркотиків в окупований Крим
Оккупанты выставили на продажу санаторий в Черноморском районе
Оккупанты за 1,2 млрд рублей продали госдачу Брежнева в Крыму