Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества

13:34 08.08.2019   Украина

В Стамбуле состоялось подписание договора о сотрудничестве в рамках деятельности двустороннего Делового совета между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Со стороны Турции договор подписал президент Комитета внешнеэкономических отношений Наиль Олпак, со стороны Украины - президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. Подписание состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Упомянутый документ является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году.

Цель подписания договора – дальнейшее развитие делового двустороннего сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета, заявили в ОПУ.

7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины в Анкаре заявил, что настало время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между двумя странами.



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