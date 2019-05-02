В Грузии приспустили государственные флаги в знак 11-й годовщины агрессии РФ
|13:57 08.08.2019
|Грузия
Президентка Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе в четверг посетили братское кладбище Мухатгверди на окраине Тбилиси и возложили цветы к могилам солдат, погибших во время российской агрессии августа 2008 года.
Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства, пишет УНН со ссылкой также на Первый канал местного телевидения.
“Сегодняшний день является большой болью для нас, неизлечимой раной. Я преклоняюсь перед памятью наших героев”, — сказал Бахтадзе.
Память погибших солдат также почтили глава МИД, министр обороны, глава Минздрава, министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства и другие члены грузинского правительства.
С ночи на четверг по распоряжению премьер-министра в связи с 11-й годовщиной августовских событий приспущены флаги над зданием администрации правительства, президентским дворцом, парламентом и прочими административными зданиями.
По данным грузинской стороны, в результате вооруженного конфликта в 2008 году погибли 407 человек, 169 из которых были военнослужащими, 14 — сотрудниками МВД, а 224 — гражданские лица. Пострадали и получили ранения более 1,7 тысячи человек.
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