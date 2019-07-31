МЗС Німеччини рекомендує німцям утриматися від відвідування окупованого Донбасу та Криму
|12:27 08.08.2019
|Крым
Громадянам Німеччини, які їдуть в Україну, варто утриматися від поїздок в неконтрольовані урядом райони Донбасу, а також в окупований Крим.
Як повідомляє УНІАН таке попередження міститься в оновленій інформації МЗС Німеччини з приводу поїздок в Україну.
У міністерстві нагадують, що на сході України з весни 2014 року щодня тривають бойові дії, частина районів контролюють збройні формування, деякі території заміновані. Непідконтрольні Києву зони підпадають під особливий режим доступу відповідно до законодавства України, і там німецьким громадянам не може бути наданий консульський захист.
МЗС країни зазначає, що Крим залишається частиною України відповідно до міжнародного права, але наразі контролюється Росією.
З червня 2015 року для поїздки в Крим з материкової частини України вимагається дозвіл, виданий українським компетентним органом, що видається тільки при певних умовах, не для туристичних цілей.
Підкреслюється, що в'їзд в Крим з території Росії, а також повітряним або морським шляхом, є порушенням українських законів (незаконний в'їзд) і тягне за собою заборону на в'їзд в Україну. Порти і аеропорти в Криму закриті. Консульський захист там також не може бути забезпечений.
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