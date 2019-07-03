Подрядчик привлек еще одно судно к дноуглублению в Мариупольском порту

12:07 08.08.2019   Украина

В Мариупольский морской порт прибыло еще одно судно — землесос UMD Hercules (флаг — Либерия), привлеченный подрядчиком дноуглубительных работ в акватории и на подходном канале Угольной гавани порта.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Мариупольского порта, передают Порты Украины.

Пресс-служба напомнила, что флот подрядчика — ООО «Специализированное техническое бюро Азимут» работает в акватории и на подходном канале Угольной гавани Мариупольского морского порта с начала июля. В составе флота — самоотвозная шаланда с грейфером Seal Sands, которая выполняет работы в операционной зоне у причалов, и землесосы Gigante I и Jose Duarte, работающие на подходном канале.

«На днях на помощь земснарядам в Мариупольский морской порт зашел еще один землесос — UMD Hercules. Судно уже работает на 9-11 километре подходного канала Угольной гавани и успело отчерпать 34,5 тыс. кубометров грунта», — говорится в сообщении.

Всего с 5 июля, когда дноуглубительный флота подрядчика начал работу, объем отработанного грунта составляет 157,28 тыс. кубометров: шаланда отработала 5,4 тыс. кубометров грунта, землесос Gigante I — 77,19 тыс. кубометров, землесос Jose Duarte — 40,19 тыс. кубометров.

Проект эксплуатационного дноуглубления в Мариупольском порту предусматривает восстановление паспортных глубин на подходном канале и в акватории порта. До окончания 2019 года будет выполнено дноуглубление объемом 1,98 млн кубометров, в том числе на подходном канале — 1,87 млн кубометров, в акватории порта — 115 тыс. кубометров. Работы выполняет ООО «СТБ «Азимут».

В апреле 2019 года АМПУ и ООО «СТБ «Азимут» подписали договор на проведение эксплуатационного дноуглубления в Мариупольском порту. Ранее ООО «СТБ «Азимут» выиграло открытые торги по определению подрядчика эксплуатационного дноуглубления, предложив самую низкую цену за предусмотренный условиями конкурса объем работ. Экономия по итогам торгов достигла 20% стартовой цены, которая составляла 460 млн грн (без НДС).

В 2019 году АМПУ планирует эксплуатационное дноуглубление в Мариупольском, Бердянском, Измаильском, Николаевском, Одесском, Херсонском и Черноморском морских портах, а также на глубоководном судовом ходе Дунай — Черное море, Бугско-Днепровско-Лиманском, Днестровско-Лиманском и Херсонском морском каналах. Помимо этого, продолжается реализация двух масштабных проектов капитального дноуглубления в морских портах «Черноморск» и «Южный».



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