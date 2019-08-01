Ізраїль, Кіпр і Греція обговорили проєкт постачання газу в ЄС

11:57 08.08.2019   Греция

Греція, Ізраїль, Кіпр та США домовились посилити співпрацю в енергетиці та кібербезпеці, заявив у середу грецький міністр енергетики Костіс Хатцідакіс після зустрічі міністрів чотирьох країн в Афінах. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відкриття природного газу в Східному Середземномор'ї за останнє десятиліття зробило цей регіон альтернативним джерелом енергії для Європи, але також відкрило тривалі суперечки між сусідами, які борються за права на ресурси.

Регіональні тристоронні зустрічі між Ізраїлем та Кіпром, які зробили відкриття, та Грецією, яка прагне стати хабом, нещодавно поширилися на США. 

"Енергетика може бути мостом для ширшої політичної стабільності", - сказав журналістам помічник міністра енергетики США Френк Феннон.

Кіпрський міністр енергетики Йоргос Лаккотріпіс заявив, що отримав запевнення від своїх ізраїльських, грецьких та американських колег у повній підтримці щодо права його країни на пошук природних ресурсів. 

Туреччина, яка не має дипломатичних відносин з Кіпром, оскаржує право країн-членів ЄС на пошук природного газу, претендуючи на райони, які Кіпр розглядає як свої.

Кіпр каже, що буріння Туреччини є незаконним, а Європейський союз оголосив про санкції проти Туреччини. Анкара наполягає на тому, що вона захищає свої права і права турків-кіпріотів на родовища вуглеводнів в цьому районі.

Ізраїль, Кіпр і Греція сподіваються невдовзі підписати угоду про транспортування в Європу природного газу зі східної частини Середземного моря. Йдеться про реалізацію проєкту з будівництва трубопроводу East Med.



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