Оккупированный Крым выставил на продажу гостиницу в Феодосии почти за 30 млн рублей
|11:26 08.08.2019
|Крым
"Распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставила на продажу имущество гостиницы «Моряк» в Феодосии почти за 30 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба "дирекции", передает Крым Информ.
Заявленная цена на гостиницу указана в сумме 29,9 млн рублей. Дата окончания приема заявок – 8 августа. Аукцион состоится 12 августа в 11.00 на электронной площадке.
Принять участие в открытом аукционе могут «любые заинтересованные лица», в качестве которых может выступить юрлицо или физлицо.
Ранее "Распорядительная дирекция" выставила на продажу оздоровительный комплекс «Пивденный» в Черноморском районе за 24,4 млн рублей.
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