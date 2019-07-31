Оккупированный Крым выставил на продажу гостиницу в Феодосии почти за 30 млн рублей

11:26 08.08.2019   Крым

 "Распорядительная дирекция имущества" оккупированного Крыма выставила на продажу имущество гостиницы «Моряк» в Феодосии почти за 30 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба "дирекции", передает Крым Информ.

Заявленная цена на гостиницу указана в сумме 29,9 млн рублей. Дата окончания приема заявок – 8 августа. Аукцион состоится 12 августа в 11.00 на электронной площадке.

Принять участие в открытом аукционе могут «любые заинтересованные лица», в качестве которых может выступить юрлицо или физлицо.

Ранее "Распорядительная дирекция" выставила на продажу оздоровительный комплекс «Пивденный» в Черноморском районе за 24,4 млн рублей.



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