Українець розповів про страшні тортури ФСБ в Криму
|10:24 08.08.2019
|Крым
Звільнений з полону ФСБ в окупованому Росією Криму український політв'язень Олександр Стешенко розповів, як його катували російські силовики.
За словами чоловіка, його викрали на прикордонному пункті з окупованим півостровом "Чонгар". Співробітники ФСБ звинуватили Сташенка нібито в підпалі будинку муфтія Криму, передає Апостроф.
"Цього всього не було, ніякі люди мені завдань не давали. Я їх обмовив, тому що мене катували. Душили мене пакетами, били мене, струмом катували, і мені довелося це сказати", - поділився політв'язень.
Він заявив, що утримання було поганим, не надавали лікування і жахливо ставилися. Через холод постійно виникала застуда.
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