Звільнений з полону ФСБ в окупованому Росією Криму український політв'язень Олександр Стешенко розповів, як його катували російські силовики.

За словами чоловіка, його викрали на прикордонному пункті з окупованим півостровом "Чонгар". Співробітники ФСБ звинуватили Сташенка нібито в підпалі будинку муфтія Криму, передає Апостроф.

"Цього всього не було, ніякі люди мені завдань не давали. Я їх обмовив, тому що мене катували. Душили мене пакетами, били мене, струмом катували, і мені довелося це сказати", - поділився політв'язень.

Він заявив, що утримання було поганим, не надавали лікування і жахливо ставилися. Через холод постійно виникала застуда.