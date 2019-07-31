Президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики, в целом в ее состав вошли 83 человека.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, передає QHA.

Согласно указу, в составе Комиссии из числа ее членов образуются 6 рабочих групп — по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины; развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия; развития уголовного права; реформирования уголовной юстиции; развития юридического образования; реинтеграции временно оккупированных территорий.

Рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Также в состав этой комиссии вошла экс-омбудсмен, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах в Трехсторонней контактной группе в Минске Валерия Лутковская и также правозащитники, профессора, судьи, адвокаты, прокуроры и другие действующие и бывшие чиновники.

Сопредседателями комиссии являются профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Буроменский и замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Рабочую группу по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины возглавил заведующий кафедрой общетеоретического правоведения и публичного права Национального университета «Киево-Могилянская академия» Анатолий Заяц.

Рабочую группу по вопросам развития законодательства по организации судебной власти и осуществления правосудия возглавил ректор Национальной школы судей Украины, экс-министр юстиции Николай Онищук.

Рабочую группу по вопросам реформирования уголовного права возглавил профессор кафедры уголовного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, бывший глава Конституционного суда Юрий Баулин.

Рабочую группу по вопросам реформирования криминальной юстиции возглавил заместитель генпрокурора в 2015 — 2016 годах Виталий Касько.

Рабочую группу по вопросам развития юридического образования возглавила вице-президент Национальной академии правовых наук Украины — руководитель Киевского регионального центра Наталья Кузнецова.

14 июля Владимир Зеленский официально представил постоянного представителя в Автономной Республике Крым Антона Кориневича. Кориневич пообещал максимально защищать права и тех, кто живет на оккупированной территории Крыма, и внутренне перемещенных лиц.