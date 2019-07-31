Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що співпраця України і Туреччини зможе змінити ситуацію в регіоні Чорного моря.

"Упевнений, що спільними діями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні та Криму на свою користь", - сказав Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у середу в Анкарі, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому Зеленський поінформував свого турецького колегу про триваючі порушення прав людини і переслідування кримськотатарського народу на окупованому півострові.

"Ми разом обов'язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, поверне мир і стабільність в регіон, захистить права і свободи кримських татар, звільнить політв'язнів", - додав Зеленський.

Він розповів, що під час двосторонніх переговорів з Ердоганом піднімав питання безпечного судноплавства в Чорному і Азовському морях.

Глава української держави підкреслив, що Україна спільно з партнерами продовжує вживати заходів щодо врегулювання ситуації на Донбасі дипломатичним шляхом.

"Вважаю, що після останніх подій на сході України ні у кого не залишилося сумнівів хто насправді хоче і робить усе для встановлення миру", - уточнив Зеленський.