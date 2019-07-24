Сущенко підписав документи про згоду відбувати термін в Україні - Фейгін

08:21 08.08.2019   Украина

Захисник незаконно ув'язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його підзахисний підписав документи на згоду відбувати термін покарання в Україні, проте «перебільшувати значення цього факту не варто».

Про це Фейгін повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу.

«Під час спілкування з Романом Сущенком, недавнього - по телефону, і більш раннього - особистого, ми обговорювали також і перспективи обміну, звільнення. Можу сказати, що влітку Роман підписав з ініціативи російської сторони папери про його згоду на відбування покарання в Україні. Але перебільшувати значення цього факту не варто. Ці папери можуть досить довго лежати в папках, чекаючи свого часу. Плани російської сторони не є нам відомі », - сказав Фейгін.

На його думку, в цілому переговори про можливий обмін зараз «на стадії завмирання». Зокрема, не зовсім зрозуміло, хто з української сторони відповідає за це, якою є стратегія звільнення українських політв'язнів в Росії, зазначив захисник. «Але така ситуація має і цілком об'єктивні причини. В Україні зараз проходить природний процес переформатування влади після виборів. Сподіваюся, що вже до осені ситуація зміниться», - резюмував Фейгін.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка з порушенням міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення «законним».

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, д.Утробіно).

У колонії Сущенко знаходиться в так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими. Його утримання там 5 серпня було продовжено на три місяці.



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