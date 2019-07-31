Дочка Бекірова просить Зеленського врятувати батька

08:01 08.08.2019   Крым

Дочка заарештованого в Криму російськими окупантами політв'язня Едема Бекірова опублікувала відкритий лист Президенту України, в якому просить допомогти її помираючому батьку.

Звернення опубліковане на її сторінці в Facebook, передає Укрінформ.

"Мій батько Едем Бекіров умирає, і мені вже ні в кого просити допомоги. Але зараз я не прошу, а вимагаю. Як громадянка України і як дочка умираючого батька, я маю на це повне право. Я вимагаю вжити всіх заходів, щоб домогтися надання допомоги моєму батькові, домогтися його лікування і насамкінець звільнення", - написала Елеонора Бекірова.

За її словами, завтра над її батьком у Криму відбудеться черговий суд.

"Завтра мого батька знову судитимуть, вирішуючи жити йому чи померти. Якщо він залишиться в ув'язненні, якщо суд винесе рішення про його етапування, він оголосить голодування і відмовиться приймати навіть ті ліки, які нам вдається передати йому. Він обіцяв це, а я знаю свого батька - він завжди виконує свої обіцянки. Він боєць, і він буде триматися, якщо буде знати, що його країна, за яку він у 2014 році готовий був віддати життя, бореться за нього", - написала Бекірова.

Дочка політв'язня наголосила, що її батьку відмовляють у медичній допомозі незважаючи на те, що він тяжко хворий.

"Мій батько інвалід першої групи, у нього ампутована нога з раною, що не загоюється, нижній млявий парапарез ніг, після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти в серце, яке в будь-яку мить може зупинитися. Його цукровий діабет вимагає щоденної допомоги, яку він не отримує ось уже 238 днів", - розповіла вона.

Як повідомлялося раніше, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в'їзді в Крим уранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму, щоб відвідати 78-річну матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрюють у зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Зокрема, інкримінують поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність. 31 липня він написав заяву про свій намір оголосити голодування у разі переміщення його з Сімферополя в Красноперекопськ, у зв'язку з передачею його справи з сімферопольського "суду" в Красноперекопський "районний суд".

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув'язненому і тяжко хворому кримськотатарському активісту «негайну й адекватну медичну допомогу».

 



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