Джемилев: «Нет ничего важнее освобождения Крыма»
|07:55 08.08.2019
|Крым
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что самое главное для крымских татар — освободить оккупированный Крым, потому что у коренного народа полуострова это единственная Родина.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту ATR Эльвине Сеитбуллаевой в Анкаре.
«Нет ничего важнее освобождения оккупированного Крыма. Потому что для крымских татар нет другого места на земле. Есть много дорог к деоккупации Крыма. Одна из этих дорог — признание на уровне Конституции статуса Крыма. Он должен быть признан крымскотатарской республикой», — сказал Джемилев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и главой Меджлиса Рефатом Чубаровым днём 7 августа прибыл в Анкару (Турция).
Ще на цю тему:
12:27 08.08.2019
МЗС Німеччини рекомендує німцям утриматися від відвідування окупованого Донбасу та Криму
МЗС Німеччини рекомендує німцям утриматися від відвідування окупованого Донбасу та Криму
10:04 08.08.2019
Президент утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики
Президент утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики
09:21 08.08.2019
Зеленський: Спільними діями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні на свою користь
Зеленський: Спільними діями України і Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні на свою користь
17:20 07.08.2019
СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання, яке займалось контрабандою наркотиків в окупований Крим
СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання, яке займалось контрабандою наркотиків в окупований Крим
16:20 07.08.2019
Оккупанты выставили на продажу санаторий в Черноморском районе
Оккупанты выставили на продажу санаторий в Черноморском районе
14:10 07.08.2019
Оккупанты за 1,2 млрд рублей продали госдачу Брежнева в Крыму
Оккупанты за 1,2 млрд рублей продали госдачу Брежнева в Крыму
13:20 07.08.2019
В оккупированном Крыму можно услышать две украинские радиостанции
В оккупированном Крыму можно услышать две украинские радиостанции
10:20 07.08.2019
Кабмин России одобрил предложение об экономическом соглашении между оккупированным Крымом и Сирией
Кабмин России одобрил предложение об экономическом соглашении между оккупированным Крымом и Сирией
21:00 06.08.2019
ФСБ завербувала колишнього працівника заводу "Кримський Титан" - СБУ
ФСБ завербувала колишнього працівника заводу "Кримський Титан" - СБУ