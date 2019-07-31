Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что самое главное для крымских татар — освободить оккупированный Крым, потому что у коренного народа полуострова это единственная Родина.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту ATR Эльвине Сеитбуллаевой в Анкаре.

«Нет ничего важнее освобождения оккупированного Крыма. Потому что для крымских татар нет другого места на земле. Есть много дорог к деоккупации Крыма. Одна из этих дорог — признание на уровне Конституции статуса Крыма. Он должен быть признан крымскотатарской республикой», — сказал Джемилев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидером крымских татар Мустафой Джемилевым и главой Меджлиса Рефатом Чубаровым днём 7 августа прибыл в Анкару (Турция).