Единым подрядчиком капитального ремонта всех крымских дорог станет московская компания "Центродорстрой".

Об этом сообщил глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.

"Решение принято. Сегодня (7 августа) я разговаривал с Дмитрием Николаевичем Козаком (зампредседателя Правительства РФ). Готовится доклад президенту на назначение компании "Центродорстрой" единственным исполнителем по всем работам", – сказал Аксенов.

По словам "главы Крыма", планируется заключить контракт с "Центродорстроем" сроком до 2024 года.

Компания сможет проводить ремонты дорог без проведения конкурсных процедур, с привлечением субподрядных организаций.

"Это для всех нас снимет головную боль: не надо будет торговать, выяснять. Деньги довели – в момент доведения подрядчик сразу выходит на работу", – добавил Аксенов.

На данный момент АО "Центродорстрой" является генеральным подрядчиком строительства первого этапа дороги Симферополь – Евпатория – Мирный.