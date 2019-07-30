Единым подрядчиком капремонтов дорог в оккупированном Крыму будет московская фирма
|20:50 07.08.2019
|Крым
Единым подрядчиком капитального ремонта всех крымских дорог станет московская компания "Центродорстрой".
Об этом сообщил глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.
"Решение принято. Сегодня (7 августа) я разговаривал с Дмитрием Николаевичем Козаком (зампредседателя Правительства РФ). Готовится доклад президенту на назначение компании "Центродорстрой" единственным исполнителем по всем работам", – сказал Аксенов.
По словам "главы Крыма", планируется заключить контракт с "Центродорстроем" сроком до 2024 года.
Компания сможет проводить ремонты дорог без проведения конкурсных процедур, с привлечением субподрядных организаций.
"Это для всех нас снимет головную боль: не надо будет торговать, выяснять. Деньги довели – в момент доведения подрядчик сразу выходит на работу", – добавил Аксенов.
На данный момент АО "Центродорстрой" является генеральным подрядчиком строительства первого этапа дороги Симферополь – Евпатория – Мирный.
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