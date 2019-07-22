Панову у колонії РФ відмовилися надавати меддопомогу

20:30 07.08.2019   Крым

Українському політв'язню Євгену Панову, засудженому Росією за нібито підготовку диверсій в окупованому Криму, відмовились надавати медичну допомогу в російській колонії, попри скарги на головні болі, зуби, спину та суглоби.

Про це повідомив його брат Ігор Котелянець у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Зі здоров'ям (у Панова - ред.) проблеми ті самі (головні болі, спина, суглоби, зуби), поки що ніяких обстежень і ніякої медичної допомоги не надали", - йдеться у повідомленні.

Котелянець зазначив, що рідні Панова домоглися, щоб йому передали окуляри, оскільки "зір Євген залишив у Криму та на етапі".

"Завдяки впертості нашого адвоката Віри Гончарової - змінили графік годування в колонії. Раніше обід був о 10.00, а вечеря - в обід. Зараз їдять в нормальний час", - додав він.

Як повідомлялося, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії заявила про затримання 7 серпня "організатора терактів" і ліквідації "агентурної мережі Головного управління розвідки України", членом якої нібито є громадянин України Євген Панов. Пізніше його засудили у "справі диверсантів" до 8 років колонії суворого режиму. 25 жовтня минулого року Верховний суд Росії залишив у силі вирок політв'язню Панову.

Наприкінці січня стало відомо, що Євгена Панова етапували в Омську область.



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