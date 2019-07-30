ЮВО: Впервые на российской военной базе в Абхазии откроют военно-патриотический лагерь для юнармейцев
|18:50 07.08.2019
|Абхазия
Со следующей недели на территории российской военной базы в непризнанной Абхазии откроется военно-патриотический лагерь для воспитанников всероссийского молодежного движения «Юнармия».
Программой лагеря предусмотрен максимально насыщенный 14-дневный курс, включающий физические нагрузки, интеллектуальные задачи и эмоциональное включение подростков, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В частности, девочки и мальчики в возрасте до 17 лет получат навыки в военном биатлоне с прохождением полосы препятствий, выполнении нормативов по огневой подготовке – сборке и разборке автомата и пистолета, оказанию первой медицинской помощи.
Кроме того, юнармейцы поучаствуют в приключенческих и военизированных играх, в том числе под руководством военнослужащих базы преодолеют специальную полосу «Тропа разведчика».
Целями сбора являются военно-спортивная подготовка допризывной молодежи, воспитание дружбы и взаимопонимания между сверстниками.
Проживание юнармейцев будет организовано в современных модульных казармах, питание детей будет осуществляться в столовой военной базы. Впервые военно-патриотический лагерь на территории соединения организовывается только для воспитанников «Юнармии».
Ще на цю тему:
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
ЮВО: Специалисты РЭБ провели межвидовые учения по борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами
ЮВО: Связисты Черноморского флота в оккупированном Крыму отрабатывают связь с кораблями и авиацией
Мотострелки ЮВО в Ставропольском крае подняты по тревоге для проведения тактического учения на местности
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
ЮВО: На Каспии начались командно-штабные учения
ЮВО: Более 600 танкистов освоили подводное вождение