ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
|18:30 07.08.2019
|Армения
Разведчики российской военной базы в Армении в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений на полигонах Камхуд и Алагяз уничтожили живую силу и военную технику диверсионных разведывательных групп условного противника.
Военнослужащие отработали вопросы, связанные с преодолением препятствий, управлением штатной военной техникой, ведением скоростной стрельбы из всех видов стрелкового и специального оружия, гранатометов и вооружения боевых машин в дневное и ночное время суток с использованием прицелов и приборов ночного видения по подвижным и не подвижным целям, имитирующим условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Разведчики также выполнили комплексы нормативов по физической, специальной и горной подготовкам, преодолению горной реки вплавь, вброд и ущелья по перилам и по бревну. В составе взводов преодолевали препятствия и совершили марш-броски с оружием и экипировкой по незнакомой пересеченной местности с целью вывода из строя военной техники и средств связи, захвата пленного и секретных документов в тылу условного противника.
В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.
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