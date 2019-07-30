Разведчики российской военной базы в Армении в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений на полигонах Камхуд и Алагяз уничтожили живую силу и военную технику диверсионных разведывательных групп условного противника.

Военнослужащие отработали вопросы, связанные с преодолением препятствий, управлением штатной военной техникой, ведением скоростной стрельбы из всех видов стрелкового и специального оружия, гранатометов и вооружения боевых машин в дневное и ночное время суток с использованием прицелов и приборов ночного видения по подвижным и не подвижным целям, имитирующим условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Разведчики также выполнили комплексы нормативов по физической, специальной и горной подготовкам, преодолению горной реки вплавь, вброд и ущелья по перилам и по бревну. В составе взводов преодолевали препятствия и совершили марш-броски с оружием и экипировкой по незнакомой пересеченной местности с целью вывода из строя военной техники и средств связи, захвата пленного и секретных документов в тылу условного противника.

В двустороннем ротном тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации.