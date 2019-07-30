В 49-й общевойсковой армии Южного военного округа проведены межвидовые тактико-специальные учения подразделений радиоэлектронной борьбы и радиотехнических войск по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами условного противника, управляемыми по радиоканалам.

Военнослужащие совершенствовали навыки взаимодействия и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения. С помощью современного комплекса РЭБ «Леер-3» специалисты отрабатывали вопросы по выведению из строя навигационных систем БЛА условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В свою очередь военнослужащие подразделений РТВ на реальных целях выполнили задачи по обнаружению летящих на минимальных и средних высотах разведывательных и ударных БЛА условного противника и передаче данных на комплексы РЭБ.

В учении приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц специальной техники.