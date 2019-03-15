Зеленський обіцяє спростити відвідання окупованого Криму

18:10 07.08.2019   Крым

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що незабаром законодавчо затвердять Положення про спрощення отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.

Про це він сказав під час виступу на відкритті офісу кримських татар у Анкарі, повідомляє  Укрінформ.

"Ми не втомимось привертати увагу міжнародної спільноти до порушення прав кримських татар окупаційною російською владою в Криму, а також уважно вивчаємо проблеми кримських татар-переселенців, що вимушені були покинути Крим через російську агресію. Запевняю всіх вас: Україна не залишить переселенців сам на сам з їх проблемами. Також ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено Положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що нинішнє становище Криму, його анексія Росією буде сьогодні однією із тем на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Насамкінець Зеленський заявив, що Крим обов'язково повернеться до України і роз'єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом.

Як повідомлялося, президент України перебуватиме в Туреччині два дні. У середу, 7 серпня, він зустрінеться з Ердоганом, після чого відбудеться їхня спільна прес-конференція.

Увечері Зеленський відбуде до Стамбула, де 8 серпня візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.



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