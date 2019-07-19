Сущенка залишили у “безпечному місці” колонії ще на три місяці
|17:30 07.08.2019
|Украина
Марк Фейгін, який захищає протиправно ув'язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка, розповів про те, що його підзахисному 5 серпня продовжили термін тримання у "безпечному місці".
Про це Фейгін повідомив Укрінформу.
«Нещодавно мені зателефонував Роман Сущенко. 5 серпня йому продовжили на три місяці тримання у «безпечному місці». Більше того, його переселили в камеру трохи краще, колишня була сирувата. Зараз Роман перебуває в ній один», - розповів Фейгін.
Він також уточнив, що Сущенко може займатися своєю улюбленою справою - малюванням. «Керівництво колонії не проти. Більше того, вони іноді звертаються до Романа з проханням щось зобразити - на плакатику або вітальній адресі. Звичайно, це все неполітичного плану, типу "Привітаємо наших дорогих жінок", - пояснив захисник.
Романа Сущенка, порушуючи міжнародні норми, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві.
Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.
Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (м.Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).
У колонії Сущенко перебуває у так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.
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