Марк Фейгін, який захищає протиправно ув'язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка, розповів про те, що його підзахисному 5 серпня продовжили термін тримання у "безпечному місці".

Про це Фейгін повідомив Укрінформу.

«Нещодавно мені зателефонував Роман Сущенко. 5 серпня йому продовжили на три місяці тримання у «безпечному місці». Більше того, його переселили в камеру трохи краще, колишня була сирувата. Зараз Роман перебуває в ній один», - розповів Фейгін.

Він також уточнив, що Сущенко може займатися своєю улюбленою справою - малюванням. «Керівництво колонії не проти. Більше того, вони іноді звертаються до Романа з проханням щось зобразити - на плакатику або вітальній адресі. Звичайно, це все неполітичного плану, типу "Привітаємо наших дорогих жінок", - пояснив захисник.

Романа Сущенка, порушуючи міжнародні норми, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (м.Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).

У колонії Сущенко перебуває у так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.