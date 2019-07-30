Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія відкриває кримінальні справи проти кримчан, які не хочуть служити в армії країни-окупанта.

Так в посольстві відреагували на інформацію Кримської правозахисної групи, що в цьому році РФ відкрила 20 нових кримінальних справ за ухилення від армії, повідомляє ZN,UA.

"Ми дуже стурбовані недавніми повідомленнями про те, що Росія засуджує жителів Криму за ухилення від призову до лав збройних сил РФ. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні посольства.

Ми дуже стурбовані нещодавніми повідомленнями про те, що Росія засуджує жителів Криму за ухиляння від призову до лав збройних сил РФ. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. #КримЦеУкраїна

Як повідомлялося, в 2019 році було порушено 20 нових кримінальних справ за ст. 328 КК РФ за ухилення від військової служби в Збройних силах РФ. У 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді.

Тільки в липні винесено 5 вироків за цією статтею. Всього таких справ стосовно кримчан, за даними КПГ, відкрито мінімум 69. Після окупації в армію РФ призвали близько 18 900 жителів Криму, включаючи Севастополь. В рамках дев'ятої призовної кампанії планували закликати 3400 осіб (Крим — 2800, Севастополь — 600).

Кримська правозахисна група нагадала, що призив кримчан в армію РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Проведення призову жителів окупованих територій до лав армії держави-окупанта, а також безперервна на території Криму пропаганда служби у ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення покликаних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.