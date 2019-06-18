Крымский производитель мороженого – ООО «Доброе» – отправил в Китай первую партию своей продукции.

Об этом сообщила пресс-служба т.н. "корпорации развития Крыма", передает Крыминформ.

«Выход на китайский рынок – важный этап в развитии наших крымских компаний. Да, пока отправлен небольшой объем, но – это большой шаг для «Доброго». Сегодня мы еще раз доказываем, что наши иностранные партнеры заинтересованы работать с нами, видят в этом обоюдную выгоду и своим примером привлекают все больше иностранного бизнеса в Крым», – заявила "вице-премьер" Крыма Ирина Кивико.

Мороженое в специальном контейнере-рефрижераторе, который поддерживает температуру минус 22 градуса, сначала отправится в порт Новороссийска. Оттуда 12 августа на корабле направится в Китай, куда должен прибыть 26 сентября.

«Мы искали выходы на Китай и наконец удалось заключить долгосрочный контракт, – рассказал генеральный директор ООО «Доброе» Александр Походенко. – Мы очень заинтересованы в китайском рынке, поскольку он огромный и спрос на натуральную продукцию там стабильно высокий. Население только трех городов, расположенных рядом с портом, в который придет наше мороженое, составляет 67 млн человек. Поэтому очень надеюсь, что наш проект будет долгосрочным».

В ближайшей перспективе крымский производитель планирует выйти на объем поставки в Китай не менее 10 контейнеров, или 60 тонн мороженого в месяц.

ООО «Доброе» – участник крымской свободной экономической зоны с марта 2016 года. Заявленный объем инвестиций по проекту – более 500 млн рублей. На производстве задействовано порядка 88 постоянных и 60 сезонных сотрудников. На заводе два цеха: по производству мороженого и упаковки мясных и овощных полуфабрикатов.