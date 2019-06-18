Из оккупированного Крыма в Китай отправили партию мороженого

16:30 07.08.2019   Крым

Крымский производитель мороженого – ООО «Доброе» – отправил в Китай первую партию своей продукции. 

Об этом сообщила пресс-служба т.н. "корпорации развития Крыма", передает Крыминформ.

«Выход на китайский рынок – важный этап в развитии наших крымских компаний. Да, пока отправлен небольшой объем, но – это большой шаг для «Доброго». Сегодня мы еще раз доказываем, что наши иностранные партнеры заинтересованы работать с нами, видят в этом обоюдную выгоду и своим примером привлекают все больше иностранного бизнеса в Крым», – заявила "вице-премьер" Крыма Ирина Кивико.

Мороженое в специальном контейнере-рефрижераторе, который поддерживает температуру минус 22 градуса, сначала отправится в порт Новороссийска. Оттуда 12 августа на корабле направится в Китай, куда должен прибыть 26 сентября.

«Мы искали выходы на Китай и наконец удалось заключить долгосрочный контракт, – рассказал генеральный директор ООО «Доброе» Александр Походенко. – Мы очень заинтересованы в китайском рынке, поскольку он огромный и спрос на натуральную продукцию там стабильно высокий. Население только трех городов, расположенных рядом с портом, в который придет наше мороженое, составляет 67 млн человек. Поэтому очень надеюсь, что наш проект будет долгосрочным».

В ближайшей перспективе крымский производитель планирует выйти на объем поставки в Китай не менее 10 контейнеров, или 60 тонн мороженого в месяц.

ООО «Доброе» – участник крымской свободной экономической зоны с марта 2016 года. Заявленный объем инвестиций по проекту – более 500 млн рублей. На производстве задействовано порядка 88 постоянных и 60 сезонных сотрудников. На заводе два цеха: по производству мороженого и упаковки мясных и овощных полуфабрикатов.



Ще на цю тему:

19:20 07.08.2019
Половина проверенных точек продажи рыбы в оккупированном Крыму работает с нарушениями
16:40 07.08.2019
Севастопольские предприятия с начала года наловили почти 16 тысяч тонн "водно-биологических ресурсов"
19:10 01.08.2019
В оккупированном Крыму заявили о 700 официально выявленных нарушениях в организации питания детей
20:20 24.07.2019
Крымстат рассказал что подорожало и что подешевело в оккупированном Крыму
11:20 01.07.2019
В продуктах для больниц и детских учреждений Крыма обнаружили опасные бактерии
11:40 24.06.2019
В аннексированный Севастополь зашла российская материковая сеть
11:57 18.06.2019
Предприятия оккупированного Крыма задолжали миллиард рублей по ОМС и пенсиям
18:45 13.06.2019
В оккупированном Крыму стоимость набора продуктов "первой необходимости" выше, чем по России
19:15 07.06.2019
В Госдуме России назвали «незаконными» ограничения Booking при бронировании в Крыму
10:45 31.05.2019
Президент Литвы не посетит Россию, пока та не вернет Крым
10:01 22.05.2019
Оккупанты заявили, что объем экспорта продукции АПК Крыма с начала года составил 1,4 млн долларов
20:41 29.03.2019
"Минсельхоз" оккупированного Крыма обещает "завалить" полуостров продовольствием к 2025 году
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:20 07.08.2019
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
09:20 07.08.2019
Болгарія купить у країн ЄС 150 одиниць бронетехніки
19:00 05.08.2019
Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:50 07.08.2019
ЮВО: Впервые на российской военной базе в Абхазии откроют военно-патриотический лагерь для юнармейцев
17:40 07.08.2019
В июле 2019 года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше от туризма, чем в прошлом году
14:40 07.08.2019
ЮВО: Расчеты ЗРК российской военной базы из Абхазии выполнят боевые пуски ракет
12:57 06.08.2019
Великобритания поддержала реформы в Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
09:59 06.08.2019
Молдавські демократи поскаржилися Заходу, що їх "оголосили поза законом"
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
Всі новини країни
Россия Россия
20:00 07.08.2019
В России в несколько раз выросла преступность среди силовиков
17:10 07.08.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ провели межвидовые учения по борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами
16:00 07.08.2019
«Газпром» решил судиться с Европой, потеряв половину Nord Stream 2
15:20 07.08.2019
Ексглава МЗС Канади: Злочини Росії треба розглядати у міжнародних трибуналах, а санкції посилити
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
20:10 07.08.2019
Другий турецький корабель почав бурові роботи біля Кіпру
15:40 07.08.2019
В МО Турции сообщили о нанесении авиаударов по террористам в Ираке
09:40 07.08.2019
США не допустять вторгнення Туреччини в Сирію - міністр
20:40 06.08.2019
Ердоган оголосив про наближення нової операції Туреччини у Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
19:40 07.08.2019
Создавший логотип оккупированного Крыма дизайнер решил покинуть Россию
19:20 07.08.2019
Половина проверенных точек продажи рыбы в оккупированном Крыму работает с нарушениями
19:16 07.08.2019
85 літаків із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 6 серпня
19:00 07.08.2019
Оккупанты значительно увеличили зарплату крымским росгвардейцам
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд