В оккупированном Крыму с целью наживы разобрали железнодорожные пути
|15:50 07.08.2019
|Крым
Транспортные полицейские задержали двух крымчан при демонтаже железнодорожных путей на нерабочем подъездном пути станции Соленое озеро "Крымской железной дороги".
Об этом сообщила сегодня пресс-служба "линейного управления МВД Россиина транспорте", пишет Крыминформ.
«В ходе проведения специальных мероприятий оперативными сотрудниками группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного отдела на станции Джанкой Крымского ЛУ МВД России на транспорте были задержаны двое мужчин 1983 и 1990 годов рождения, которые демонтировали на нерабочем подъездном пути станции Соленое озеро Крымской железной дороги железнодорожные подкладки», – отметили в пресс-службе оккупационного ведомства.
По данным ведомства, при помощи подручных инструментов мужчины сняли 25 подкладок и 68 костылей для их крепления. «Все похищенное находилось на месте совершения преступления и готовилось к погрузке в личный автомобиль одного из участников незаконных действий. По словам задержанных, мужчины готовились сдать железнодорожные детали в пункт приема металла и выручить неплохие деньги», – добавили в полиции.
В отношении ранее не судимых злоумышленников проводятся проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – «Кража».
Ранее сообщалось, что в оккупированной Ялте с целью наживы воруют дорожные знаки.
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