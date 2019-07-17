До кінця 2019 року буде завершено забезпечення полків і бригади зв’язку сучасними цифровими радіорелейними станціями, які замінять застарілі радянські аналогові станції.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів начальник військ зв’язку ЗС України – начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генштабу ЗСУ Володимир Рапко.

Серед основних здобутків він назвав налагодження стійкого функціонування системи зв’язку та автономної діяльності стаціонарної мережі супутникового зв’язку Збройних Сил України, забезпечення сумісності радіостанцій Aselsan і Motorola та нарощення стаціонарної опорної мережі радіорелейного зв’язку.

Створено багатоканальне з’єднання мереж захищеного зв’язку всіх складових сектору безпеки і оборони держави. Оснащено спеціалізований підрозділ з діагностики й ремонту радіостанцій Harris. У плановому порядку триває переоснащення бойових частин української армії новітніми радіостанціями Aselsan та Harris.

Триває розвиток навчально-матеріальної бази – створено комплекс з підготовки фахівців кібернетичного захисту в 179-му об’єднаному навчально-тренувальному центрі військ зв'язку.

У Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут розгорнутий Навчальний центр оперативного реагування на кіберзагрози та створено навчально-тренувальний безпілотний авіаційний комплекс-ретранслятор радіосигналів.

Також начальник Генштабу затвердив Концепцію розвитку системи зв’язку ЗСУ відповідно до стандартів НАТО. Чи вдасться вчасно завершити цей процес, залежить передусім від наявного фінансового ресурсу і здатності підприємств оборонно-промислового комплексу.

Наступного року військам зв’язку необхідно понад 2 млрд грн, зокрема на подальше переоснащення КХ і УКХ завадозахищеними радіозасобами із шифруванням даних та програмно-технічними комплексами кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних систем.