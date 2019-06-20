Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов поручил "заместителю министра" ЖКХ Крыма Энверу Аблаеву разобраться с качеством воды, которой поливаются арбузы, растущие на бахче в Кировском районе.

Такое поручение он озвучил 7 августа в ходе выездного совещания по проблемным вопросам Кировского района после жалобы местного жителя, пишет Крыминформ.

«Энвер Айдерович, сегодня пообщаетесь (с пожаловавшимся жителем). Выехать на место, посмотреть, что там происходит, какого качества вода подается на полив», – поручил Аксенов.

На качество воды, которая идет на бахчу с арбузами, пожаловался председатель Комитета ветеранов Афганистана Кировского района Владимир Романюк. По его словам, в регионе «нет вообще очистных».

«Подтапливает гаражи. Когда закрыли газобаллонную станцию, чтобы осушить территорию, оставшуюся после емкостей с газом, там прорыли (канаву) и пустили воду в сброс, который течет за Красновку. Но по этому сбросу стоят насосы, которые орошают сейчас бахчу», – пожаловался он.

Романюк выразил опасение за здоровье граждан, так как выращенные арбузы поставляются на местные рынки и вывозятся за пределы района.