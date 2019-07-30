Прокуратура АРК підозрює громадянина України у фінансуванні «самооборони» Криму

14:50 07.08.2019   Крым

Прокуратура Автономної Республіки Крим підозрює громадянина України, ім’я якого не уточнюється, у фінансуванні «самооборони» анексованого Росією Криму. 

Про це йдеться на сайті відомства, пише Крим.Реалії.

«Слідство встановило причетність громадянина Н. до фінансування в лютому-березні 2014 року збройного формування «самооборона Криму». А також встановлено, що вказаний громадянин надавав приміщення готелю і кафе, розташованих в селищі Чонгар, Генічеського району Херсонської області, у користування так званим «самооборонівцям» і спецслужбам Росії для організації їхнього штабу і місця проживання», – йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що громадянина України підозрюють за статтею про «створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Підозрюваний або його адвокати поки що не коментували повідомлення прокуратури.

Національна поліція АРК і Севастополя з початку 2019 року оголосила в розшук 28 членів «самооборони» анексованого Криму.

На початку 2018 року прокурор АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад 500 членів кримської «самооборони». Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

«Самооборона» Криму з’явилася напередодні анексії півострова і допомагала російській анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, велика частина з яких досі в Криму не розкрита.



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