В соответствии с планом полевого выхода на полигонах боевой подготовки в Крыму началась активная фаза тактико-специального учения с подразделениями связи из состава армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора.

В ходе ТСУ связисты отрабатывают нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных и организацией беспроводных линий связи, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Основной задачей учения является отработка организации и обеспечение устойчивых каналов всех видов связи с надводными кораблями и самолётами морской авиации флота, выполняющими задачи в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) ЧФ.

В полевом выходе подразделений связи Черноморского флота, который продлится в течение трёх недель, принимает участие более 300 военных связистов, задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники.

Мероприятие проводится в рамках полевого выхода частей и подразделений связи Южного военного округа под общим руководством начальника связи военного округа.