Оккупанты за 1,2 млрд рублей продали госдачу Брежнева в Крыму
|14:10 07.08.2019
|Крым
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Об этом сообщила в среду журналистам "министр" имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма Анна Анюхина, передает ТАСС.
Ранее в марте на заседании "госсовета" оккупированного Крыма обсуждали планы продать бывшую госдачу. Средства от продажи должны пополнить доходную часть бюджета.
"[Госдача] продана. За 1,2 млрд [рублей]. Пока юридическое лицо вам не могу сказать", - рассказала Анюхина.
Согласно открытым источникам, госдачу "Глициния" в поселке Нижняя Ореанда построили в 1955 году. В настоящее время она преобразована в пансионат, на территории которого расположен садово-парковый ансамбль площадью 27 га и собственный 700-метровый пляж.
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