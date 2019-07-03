ТОВ «СП Рісойл Термінал», яке оперує терміналом з перевалки наливних і зернових вантажів у морському порту «Чорноморськ», відкрило другий накопичувальний майданчик для прийому автотранспорту.

Про це повідомила прес-служба Risoil S.A, передає сайт Порти України.

«Крім вже існуючого накопичувального майданчика для автомашин, на «Рісойл Термінал» розпочав роботу майданчик «Бонд» на 70 авто. На обох накопичувальних майданчиках «Рісойл Термінал» може приймати до 100 одиниць автотранспорту. Головна функція об'єкта — накопичення і диспетчеризація руху вантажного автотранспорту, що прямує під вивантаження на «Рісойл Термінал», — ідеться у повідомленні.

На території накопичувального майданчика здійснюється автоматична реєстрація транспорту у відповідних електронних базах, а також безпечна автостоянка для вантажних автомобілів, що прямують під вивантаження. На майданчику створені санітарні умови для водіїв.

«Важливо зазначити, що компанія Risoil не приймає машини з перевантаженням. Перевантаження автомобіля — головна проблема руйнування доріг, за порушення передбачений штраф. Ми педантично ставимося до правил і відмовляємося приймати вантажні авто з перевантаженням», — наголосила прес-служба.

Разом із відкриттям накопичувального майданчика на «Рісойл Термінал» також вводять систему автоматизації та обліку автотранспорту на основі програми Jit+. Це мобільний додаток, який призначений для водіїв вантажівок. Платформою можуть користуватися тільки перевірені елеватори і перевірений транспорт. За допомогою програми документи оформляються швидко, а вантаж доставляється в термін. Завдяки Jit+ також можна стежити за дислокацією і вантажем всіх машин.

У липні ТОВ «СП Рісойл Термінал» розпочало установку 8 нових силосів для приймання зерна в морському порту «Чорноморськ». Після установки нового обладнання обсяг одноразового зберігання на терміналі збільшиться на 105 тис. тонн.

Генеральний директор групи терміналів Risoil Максим Широков повідомляв у березні, що компанія Risoil S.A. інвестує в розвиток терміналу з перевалки наливних і зернових вантажів у морському порту «Чорноморськ» $70 млн.

У травні 2017 року ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) і ТОВ «СП Рісойл Термінал» підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким АМПУ проведе днопоглиблення підхідного каналу та акваторії першого ковша Сухого лиману, а портовий оператор збільшить перевантажувальні потужності терміналу і забезпечить річний експортний вантажопотік не менше 3 млн тонн.

У жовтні 2018 року компанія Adept Group виконала роботи з монтажу суднонавантажувача Neuero SL1000 на терміналі. У вересні 2018 року на терміналі введена в експлуатацію друга станція розвантаження залізничних вагонів.

ТОВ «СП Рісойл Термінал» оперує причалом №11 морського порту «Чорноморськ». Термінал надає послуги з перевалки харчових наливних вантажів з 2001 року. Зерновий комплекс введений в експлуатацію в березні 2016 року.

Risoil S.A. заснована в 2000 році у Женеві (Швейцарія). Основними напрямками діяльності компанії є забезпечення логістики олії, насипних і генеральних вантажів у портах Чорного моря, продаж і виробництво рослинних олій, торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах, зберігання і переробка агропромислових продуктів.

Крім ТОВ «СП Рісойл Термінал» у порту «Чорноморськ», компанія володіє терміналом з перевалки рослинної олії ТОВ «Рісойл Південь» у морському порту «Південний», ТОВ «Морський технічний центр», ПрАТ «Роздільнянський елеватор», ТОВ «Біоіл Універсал Україна» (олієпресовий завод), олійно-екстракційним заводом «Бісер Олива» (Болгарія) та іншими активами.

Risoil у 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 — червень 2019) збільшила вантажоперевалку порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12%, або на 308 тис. тонн — до 2,937 млн тонн. Перевалка зерна склала 1,95 млн тонн, рослинної олії — 986,8 тис. тонн.