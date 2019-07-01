"Военно-промышленная компания" разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.

Об этом заявил ТАСС в среду, 7 августа, генеральный директор "ВПК" Александр Красовицкий, пишет Военное.РФ.

Также в компании планируют получить и свою бронекерамику.



"Мы пытаемся сегодня получить собственную сталь, это аналог шведской броневой стали, которая будет стоить не 250 тысяч рублей за тонну, а на уровне 120–150 тысяч", – сообщил Красовицкий.

Он пояснил, что для создания бронестали "ВПК" сотрудничает с металлургами. "Сегодня у нас уже есть сотрудничество с гигантами – производителями стали. Одним в этом направлении работать достаточно сложно", – отметил собеседник.

Кроме того, "ВПК" намерена вывести на рынок собственную бронекерамику. "Мы работаем со многими нашими контрагентами, сегодня мы получили задачу рассмотреть возможность производства керамической брони. И это тоже направление, которое мы будем развивать", – добавил Красовицкий.

Он подчеркнул, что в этом вопросе компания обладает определенными компетенциями. "По керамике у нас, во-первых, есть собственные производители внутри большого нашего холдинга, а также, естественно, будем использовать опыт наших контрагентов", – подчеркнул глава "ВПК".

На сегодняшний день "Военно-промышленная компания" производит бронетехнику на колесных шасси – бронеавтомобили "Тигр", "Медведь" и "Атлет", а также бронетранспортеры семейства БТР-80 и БТР-82 и машины на их базе, перспективную колесную платформу "Бумеранг".