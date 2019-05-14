В Турцию пришла последняя партия из четырех тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-47F "Чинук", произведенных в США.

Об этом во вторник, 6 августа, сообщает Военное.РФ со ссылкой на посольство Соединенных Штатов в Анкаре.



В общей сложности Вооруженным силам Турции поставлены 11 вертолетов "Чинук".

В июне 2010 года Конгресс США одобрил потенциальную продажу Турции партии из 14 военно-транспортных вертолетов, однако из-за отсутствия достаточных финансовых средств руководство Турции перенесло сроки закупки. Также сократилось и количество приобретаемых машин – до 11 единиц.

Начальный контракт на поставку 6 вертолетов стоимостью 400 млн долларов стороны подписали в 2011 году. Первые машины поступили в Турцию во второй половине 2016 года. Позднее заключено соглашение на поставку еще пяти вертолетов, которые планировалось передать заказчику в 2018 году. Как сообщил Директорат оборонной промышленности Турции (SSB), первый из пяти вертолетов CH-47F "Чинук" второй партии передали турецким военным 25 августа 2018 года.

Из 11 поставленных вертолетов шесть предназначены для Сухопутных войск, четыре – для службы спецопераций, один – для перевозок VIP-персон министерства обороны.

CH-47F "Чинук" – американский тяжелый военно-транспортный вертолет продольной схемы. Сменил в армии США вертолет CH-54 и широко эксплуатируется с начала 1960-х годов. Турция стала 19-й страной, принявшей "Чинук" на вооружение, наряду с Аргентиной, Австралией, Канадой, Египтом, Грецией, Индией, Италией, Японией, Ливией, Марокко, Нидерландами, Испанией, Южной Кореей, Тайванем, Таиландом, ОАЭ, Великобританией и США.



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