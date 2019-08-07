В ключевых российских силовых, надзорных и судебных органах растет число преступлений, совершенных сотрудниками.

При этом расследовать их стали меньше, пишут «Новые известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ, передает ghall.com.

В 2018 году количество предварительно расследованных преступлений, совершенных силовиками, прокурорами и приставами, по сравнению с предыдущим годом сократилось на 41,7% — с 12 до 7 тысяч. В то же время в семи из десяти ведомств число нарушений закона выросло.

По информации Генпрокуратуры РФ, сотрудники органов внутренних дел в 2018 году совершили больше всего преступлений — 3819 (+10,4%), сотрудники службы исполнения наказаний — 1018 (+2,3%), судебные приставы — 681 (-18,2%), представители МЧС — 391 (+23,3%), ФСБ — 178 (+69,5%).

На счету работников Федеральной таможенной службы 177 преступлений (-15,7%), судебных органов — 118 (+118,5%), СК — 110 (+52,8%), прокуратуры — 38 (-5%).

Абсолютным лидером по росту преступности стала Росгвардия, показатели которой увеличились за год на 277% (83 расследованных преступления).

Адвокат Максимилиан Буров, комментируя статистику, сообщил, что на показатели влияет отсутствие контроля и самоуправство. «Полагаю, что „на местах“ следить даже не начинали. Кроме нескольких показательных громких процессов, по сути нет никакого реального контроля. Преступления сотрудниками правоохранительных органов совершаются каждый день. При этом на заявления о таких фактах реагируют крайне неохотно», — заявил он.

Напомним, с 7 августа российские силовики начнут получать зарплату на 65% больше суммы своих прежних окладов. Данные надбавки будут выплачиваться одновременно с ежемесячным окладом. Напомним, что денежные бонусы за особые условия получают сотрудники МВД и Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции.