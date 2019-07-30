Создавший логотип оккупированного Крыма дизайнер решил покинуть Россию
|19:40 07.08.2019
|Крым
Российский дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию и заявил о намерении эмигрировать.
Своими планами он поделился в видеообращении, размещенном на собственном аккаунте в Youtube, передает РИА Новости.
Дизайнер рассказал, что в настоящее время находится в Европе, "в шаге от Атлантического океана".
"Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто. Должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность", — признался Лебедев и добавил, что высока вероятность того, что он не сможет больше вернуться на родину.
В 2015 году дизайн-студия Артемия Лебедева по заказу оккупационных властей разработала логотип Крыма.
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