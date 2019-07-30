Российский дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию и заявил о намерении эмигрировать.

Своими планами он поделился в видеообращении, размещенном на собственном аккаунте в Youtube, передает РИА Новости.

Дизайнер рассказал, что в настоящее время находится в Европе, "в шаге от Атлантического океана".

"Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто. Должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность", — признался Лебедев и добавил, что высока вероятность того, что он не сможет больше вернуться на родину.

В 2015 году дизайн-студия Артемия Лебедева по заказу оккупационных властей разработала логотип Крыма.