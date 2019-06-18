Половина проверенных точек продажи рыбы в оккупированном Крыму работает с нарушениями
|19:20 07.08.2019
|Крым
Роспотребнадзор выявил нарушения в половине проверенных точек общепита и продажи рыбы в оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления оккупационного ведомства, передает Крыминформ.
«Специалистами межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю в первом полугодии 2019 года были проведены внеплановые проверки на 310 объектах с целью контроля соответствия пищевой продукции из водных биологических ресурсов требованиям технического регламента. При проведении проверок организаций розничной торговли и предприятий общественного питания были выявлены нарушения санитарного законодательства на 146 объектах (47%)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что основные нарушения связаны с отсутствием сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, отсутствие маркировки на упаковке.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий было составлено 157 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 2,7 млн рублей.
Всего из оборота была изъята 131 партия продукции объемом 588 килограмм.
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