Оккупанты значительно увеличили зарплату крымским росгвардейцам
|19:00 07.08.2019
|Крым
С 7 августа сотрудники Росгвардии в оккупированныз Крыму и Севастополе начнут получать зарплату на 65% больше суммы своих прежних окладов.
С этого дня вступает с силу решение правительства о соответствующем увеличении, пишут Примечания со ссылкой на deita.ru.
Сообщается, что данные надбавки будут выплачиваться одновременно с ежемесячным окладом. Напомним, что денежные бонусы за особые условия получают сотрудники МВД и Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции.
Так, например, 65% надбавку получают сотрудники ОВД в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и области.
Надбавки до 80% к окладу положены тем, кто служит в центральных аппаратах МВЖ и Росгвардии.
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