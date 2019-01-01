Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
|18:40 07.08.2019
|Молдова
Міністерство економіки й інфраструктури Молдови розглядає три варіанти альтернативних поставок природного газу, включаючи реверсні поставки палива з України.
Про це поінформував глава Мінекономіки Вадим Бринзан, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
«Ми працюємо на трьох напрямках. Перший полягає в тому, щоб переглянути діючий або укласти новий дворічний контракт з «Газпромом», щоб у нас був час до завершення молдавсько-румунського газопроводу «Унгени-Кишинів», який планується здати в експлуатацію до березня 2020 року. Ми посилено працюємо з нашими партнерами з Румунії для прискорення процесу будівництва», - повідомив Бринзан.
Міністр економіки наголосив також, що наразі проводяться переговори з Україною про постачання реверсного газу через північні райони Молдови.
«Ми хочемо запастися українським газом, щоб взимку у нас були запаси палива на той випадок, якщо з «Газпромом» щось піде не так», - зазначив міністр економіки.
За його словами, ще одним напрямком в плані диверсифікації джерел газопостачання є газопровід «Турецький потік». Бринзан наголосив, що Молдова веде переговори з Болгарією, по території якої пройде цей газопровід, щоб доставляти газ і в південну частину Республіки Молдова, через місто Вулкенешти, де відповідна газова інфраструктура вже існує.
Зараз Молдова отримує газ тільки з РФ.
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