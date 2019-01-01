В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
|18:20 07.08.2019
|Болгария
В Болгарии спустили на воду тростниковый 14-метровый парусник «Абора-4».
На нем экспедиция отправится в плавание из Черного в Средиземное море, сообщают Новости Болгарии.
Данное мероприятие посвящено 50-летию экспедиции известного путешественника Тура Хейердала на тростниковом паруснике «Ра-2».
«Наша экспедиция посвящена двум юбилейным датам — 50-летию плавания Тура Хейердала на тростниковой лодке «Ра-2» и 35-летию первой морской экспедиции с участием официального представителя Археологического музея Варны», — пояснил участник экспедиции, научный сотрудник Археологического музея Варны Теодор Роков.
Судно построено двумя боливийскими индейцами из тростника, завезённого из Боливии.
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