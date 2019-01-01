В июле 2019 года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше от туризма, чем в прошлом году
|17:40 07.08.2019
|Грузия
Сокращение туристического потока из России в июле 2019 года отразилось на доходах туристического сектора.
В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вклад туризма в экономику сократился на 58 млн долларов, — заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, сообщает Бизнес Грузия.
Согласно подсчетам, в июле 2019 года Грузия получила на 44,3 миллиона долларов меньше доходов от российских туристов, чем в прошлом году.
По словам Квривишвили, реальные потери гораздо больше, учитывая, что прогноз роста туристического сектора был двузначным.
«Эта тенденция также хорошо видна при рассмотрении показателей за 6 месяцев 2019 года. На конец июня страна получила от туризма более чем на 95 миллионов долларов, или на 7 процентов больше дохода, чем за аналогичный период прошлого года», — отметила Квривишвили.
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