СБУ викрила міжнародне злочинне угруповання, яке займалось контрабандою наркотиків в окупований Крим
|17:20 07.08.2019
|Крым
Співробітники ДПСУ та СБУ припинили діяльність міжнародного злочинного угруповання, яке займалось контрабандою наркотиків у РФ та окупований Крим.
Прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками ГУ СБУ в АР Крим і за силової підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР" викрили злочинну схему з виготовлення, зберігання і подальшої переправки в Російську Федерацію а також в окупований Росією Крим наркотичних засобів, пише ZN,UA.
В рамках відкритого кримінального провадження за матеріалами оперативників ДПСУ і на підставі постанови суду правоохоронці провели низку обшуків у Полтавській, Дніпропетровській і Сумській областях.
За результатами обшуків, в одному з міст Полтавської області в житлових і нежитлових приміщеннях, а також на приватних ділянках спільна оглядова група виявила в цілому понад 5000 кущів рослин, схожих на коноплю, майже 10 кг вже готової до вживання речовини сіро-зеленого кольору (попередньо канабісу), а також обладнання для вирощування рослин, мобільні телефони, флеш-носії тощо. Встановлено осіб, які займалися культивацією та охороною місць незаконного вирощування наркотичних рослин загальною площею близько 2 гектарів.
Крім того, в Дніпропетровській області правоохоронці виявили інших громадян, які є фігурантами справи. А в місті Суми, у взаємодії зі співробітниками Східного регіонального управління, правоохоронці виявили людину, в якої знайшли майже 2 кг сіро-зеленої речовини (попередньо канабісу). Ця особа була посередником в організації переправки наркотичного засобу через державний кордон України до Російської Федерації. В даний час проводяться слідчі дії та необхідні експертизи.
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