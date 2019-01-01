В Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Идет бой

10:50 07.08.2019   Ингушетия Республика

На территории поселения Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии (РФ) власти ввели режим контртеррористической операции (КТО). 

Такое сообщение для российских СМИ распространил местный оперативный штаб, передает Информационное сопротивление.

Как сообщала группа «ИС», конфликт в республике возник из-за передела границ с Чечней. Звучало все больше мений, что Ингушетия находится на пороге войны, и в любой момент там может начаться горячий конфликт. Таким образом российские власти повторяют ошибки своих предшественников и вместо договоренностей с ингушами развязывают войну, как в свое время это произошло с Чечней.

Решение о проведении КТО принял начальник УФСБ по Ингушетии Сергей Чернышев. Режим КТО действует сегодня, 7 августа, с 4:30 по московскому времени.

Позднее в Вознесенском произошло боестолкновение.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе КТО правоохранительным органам оказано вооруженное сопротивление, идет бой.

 "В ходе боя уничтожен 38-летний местный житель. С места происшествия изъяты карабин Сайга, три гранаты РГД и самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник агентства.
 
Ранее в оперативном штабе республиканского управления ФСБ сообщили, что с 4:30 в Вознесенском введен режим контртеррористической операции.

Граждан просят «сохранять спокойствие», «не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов».
 
Режим КТО в РФ предполагает ряд специальных мер: усиление охраны общественного порядка, проверку документов, если их нет — препровождение граждан в отделы полиции для установления личности, отбуксировку транспортных средств, возможность блокирования сотовой связи и некоторые другие.



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